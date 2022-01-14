"Атлетик" вышел в финал Суперкубка Испании

ФК "Атлетик". Фото: twitter.com/AthleticClub

Стал известен второй финалист Суперкубка Испании по футболу, передает NUR.KZ.

Им стал "Атлетик" из Бильбао, который в полуфинале одолел мадридский "Атлетико". Встреча завершилась со счетом 2:1.

Сперва "матрасники" открыли счет в матче благодаря автоголу Унаи Симона. Позже "Атлетик" забил два гола за четыре минуты: отличились Йерай Альварес и Нико Уильямс.

В финале Суперкубка Испании команда из Бильбао встретится с мадридским "Реалом", который оказался сильнее "Барселоны". Решающая игра пройдет 16 января поздно ночью по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951150-atletik-vyshel-v-final-superkubka-ispanii-video/