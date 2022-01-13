"Реал" в овертайме выбил "Барселону" из Суперкубка Испании (видео)

Винисиус Джуниор. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, передает NUR.KZ.

В полуфинале подопечные Карло Анчелотти одолели "Барселону". Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

На голы Винисиуса Джуниора и Карима Бензема каталонцы ответили точными выстрелами Люка Де Йонга и Ансу Фати.

В овертайме "сливочные" дожали "Барселону" благодаря голу Федерико Вальверде. Тем самым, "Реал" пятый раз кряду победил "сине-гранатовых".

В финале Суперкубка Испании мадридский клуб встретится с победителем пары "Атлетико Мадрид" - "Атлетик Бильбао".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1950941-real-v-overtayme-vybil-barselonu-iz-superkubka-ispanii-video/