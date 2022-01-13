"Интер" стал обладателем Суперкубка Италии (видео)

Интер (Милан). Фото: Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images

"Интер" в шестой раз в истории выиграл Суперкубок Италии по футболу, передает NUR.KZ.

В решающем матче клуб из Милана одолел туринский "Ювентус" в овертайме. Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

На гол Уэстона Маккенни "Интер" ответил взятием ворот Лаутаро Мартинеса.

В овертайме все шло к серии пенальти, но буквально на последних секундах встречи Алексис Санчес своим голом принес победу "Интеру".

Тем самым миланский клуб в шестой раз выиграл Суперкубок Италии. Также Симоне Индзаги взял первый трофей с "Интером".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1950936-inter-stal-obladatelem-superkubka-italii-video/