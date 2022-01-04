Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче кубка Франции

Килиан Мбаппе. Фото: John Berry/Getty Images

"Пари Сен-Жермен" в 1/16 финала кубка Франции обыграл на выезде "Ванн", передает NUR.KZ.

Парижане разгромили своих соперников со счетом 4:0. Героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик. Еще один гол на свой счет записал Преснель Кимпембе.

Отметим, что "Ванн" выступает в четвертом дивизионе Франции. За выход в четвертьфинал национального кубка ПСЖ встретится с "Нантом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949712-kilian-mbappe-oformil-het-trik-v-matche-kubka-frantsii/