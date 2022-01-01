Футбольный клуб "отцепил" гея и одержал первую победу после его каминг-аута

Джош Кавалло. Фото: Jonathan DiMaggio/Getty Images

В чемпионате Австралии по футболу клуб "Аделаида Юнайтед" одержал первую победу. Отсутствие игрока-гея положительно сказалось на результате игры, сообщает NUR.KZ.

"Аделаида Юнайтед" со счетом 4:0 обыграла "Веллингтон Феникс".

В составе победителей не было Джоша Кавалло, который стал первым в истории действующим футболистом, который признался в нетрадиционной ориентации. Кавалло даже не был заявлен на игру. Причина отсутствия полузащитника-гея неизвестна.

Кавалло совершил каминг-аут 20 октября. После этого его команда перестала выигрывать. В проведенных пяти матчах "Аделаида Юнайтед" трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. Во всех пяти играх Кавалло выходил в стартовом составе. В результате клуб опустился на дно таблицы: 11-е место из 12.

Напомним, что в предыдущем чемпионате 2020/21 "Аделаида Юнайтед" заняла пятое место и пробилась до полуфинала плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949589-futbolnyy-klub-ottsepil-geya-i-oderzhal-pervuyu-pobedu-posle-ego-kaming-auta/