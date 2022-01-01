Казахстанский футболист Зайнутдинов подорожал на 500 тысяч евро

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: sports.ru

Увеличилась трансферная стоимость полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, передает NUR.KZ.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, за год цена казахстанского футболиста увеличилась на 500 тыс. евро. Теперь трансферная стоимость Зайнутдинова составляет 4 миллиона евро.

Отметим, что это рекорд среди казахстанских футболистов.

В текущем сезоне Бахтиер Зайнутдинов провел 14 встреч за ЦСКА, в которых забил два гола.

Напомним, что 23-летний футболист перешел в московский клуб в августе прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949571-kazahstanskiy-futbolist-zaynutdinov-podorozhal-na-500-tys-evro/