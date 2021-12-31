2021 год в АПЛ завершился победой "Манчестер Юнайтед" (видео)

Манчестер Юнайтед. Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

30 декабря в английской премьер-лиге состоялся последний матч в 2021 году. "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 3:1, сообщает NUR.KZ.

"Красные дьяволы" довольно быстро добились крупного превосходства в счете. К 35-й минуте на табло горело 3:0. Голы на свой счет записали Мактоминей и Криштиану Роналду. Еще один мяч в свои ворота срезал Ми Б.

После 18 матчей МЮ набрал 31 очко и делит 5-6 место с "Вест Хэмом".

31 декабря в АПЛ матчей не запланировано, а уже 1 января будет сыгран матч между командами из топ-4: "Манчестер Сити" сыграет в гостях с "Арсеналом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949469-2021-y-god-v-apl-zavershilsya-pobedoy-manchester-yunayted-video/