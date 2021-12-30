Футболистам сборной Китая запретили делать татуировки

Иллюстративное фото: Pixfly

Министерство спорта Китая запретило футболистам национальной сборной наносить татуировки, передает Isport.ua.

По информации BBC, национальные команды всех уровней должны строго отслеживать выполнение этого требования. Тем, у кого татуировки уже есть, рекомендовано самостоятельно их удалить.

В особых случаях, одобренных командой, игроки должны будут скрывать тату во время тренировок и матчей. При этом национальным сборным до 20 лет и младше и вовсе запретили вызывать на матчи кого-либо с татуировками.

Такие требования приняты для того, чтобы спортсмены подавали достойный пример обществу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949417-futbolistam-sbornoy-kitaya-zapretili-delat-tatuirovki/