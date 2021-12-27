Лидер "Кайрата" перейдет в коммунистический клуб в России

Дуглас, защитник АФК "Кайрат" и сборной Казахстана. Фото: instagram.com/afckairat

Бразильский защитник футзального "Кайрата" Дуглас переходит в российский клуб КПРФ (по названию политической партии - Коммунистическая Партия Российской Федерации) на правах аренды до конца сезона, сообщает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Футзал Казахстан".

"Данное решение в первую очередь связанно с тем, что Кайрат не сумел выйти в Финал четырёх Лиги Чемпионов и аренда в суперлигу - профессиональная амбиция для Дугласа. Также не стоит забывать, что имея паспорт Казахстана, Дуглас не будет являться легионером в российской Суперлиге", - написал "Футзал Казахстан".

"Почему "Кайрат" отдаёт своего лидера, спросите вы? А тут всё просто: гранд казахстанского футзала не сумел выйти в Финал четырёх Лиги Чемпионов, поэтому готов оптимизировать свой состав, разгрузив зарплатную ведомость. Все прекрасно понимает, что и без Дугласа никто не помешает "Кайрату" взять очередное чемпионство. Также "Кайрат" и КПРФ имеют очень хорошие отношения.

Во-первых, это дружба Кака и Бесика Зоидзе, а во-вторых, президенты клубов Кайрат Оразбеков и Иван Мельников также не раз пересекались на разного рода соревнованиях и наверняка проводили не мало времени за одним столом.

Что даст Дуглас коммунистам? Да буквально всё. Это и качественная игра в обороне, и отличный удар с обеих ног, а также громадный опыт сражений высочайшего уровня", - написал российский телеграм-канал Futsal legends.

На данный момент КПРФ провел в чемпионате России 16 игр и набрал 28 очков. Команда занимает третье место. В еврокубках команда не играет, потому что в прошлом сезоне стала только четвертой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948739-lider-kayrata-pereydet-v-kommunisticheskiy-klub-v-rossii/