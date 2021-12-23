Почти миллион футболок Лео Месси было продано с момента прихода в ПСЖ

Лионель Месси на презентации в ПСЖ. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images

Французский ПСЖ сообщил, что об успешной коммерческой реализации футболок своего новичка - нападающего Лионеля Месси. Болельщики купили почти миллион футболок с фамилией аргентинца, пишет Goal.com.

"Месси – отличный актив. С коммерческой точки зрения его влияние невероятно.

Думаю, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В этом году показатели еще лучше. Это определенно лучший запуск джерси, спрос вырос как минимум на 30-40%.

Спрос огромен. Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше», – сказал директор ПСЖ по спонсорским сделкам Марк Армстронг.

Он так же добавил, что продажи были бы еще выше, если бы не задержки в производстве, вызванные пандемией Covid-19.

В этом сезоне 34-летний форвард провел 15 матчей за французский клуб, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948053-pochti-million-futbolok-leo-messi-bylo-prodano-s-momenta-prihoda-v-pszh/