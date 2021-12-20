Сербский футболист побил рекорд Лионеля Месси

Душан Тадич. Фото: Geert van Erven/BSR Agency/Getty Images

Сербский форвард "Аякса" Душан Тадич побил рекорд по количеству голевых пасов за один календарный год. Прежним рекодсменом был Лионель Месси, сообщает NUR.KZ.

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов против "Аз Алкмар" 33-летний серб отдал 37-ю голевую передачу в 2021 году.

Прежний рекорд Лионеля Месси составлял 36 ассистов. Их аргентинец отдал в 2011 году, когда выступал за "Барселону".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947420-serbskiy-futbolist-pobil-rekord-lionelya-messi/