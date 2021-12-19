После каминг-аута футболиста-гея его клуб перестал выигрывать

Джош Кавалло. Фото: Jonathan DiMaggio/Getty Images

В пятом туре чемпионата Австралии "Аделаида Юнайтед" потерпела поражение со счетом 1:0 от "Вестерн Юнайтед". Безвыигрышная серия клуба насчитывает уже пять матчей и началась после того, как один из футболистов признался в своей нетрадиционной ориентации, сообщает NUR.KZ.

Джош Кавалло признался, что он гей, 27 октября - накануне старта нового чемпионата Австралии. Он стал первым действующим футболистом, который совершил каминг-аут.

Нашлось немалого людей, которые поддержали признание 22-летнего полузащитника. Однако, избавившись от груза тайны, Кавалло не стал играть лучше. В пяти прошедших играх чемпионата он не отметился голами или голевыми передачами.

После каминг-аута футболиста его команда трижды сыграла вничью и потерпела два поражения, забив четыре гола и пропустив шесть.

На данный момент "Аделаида Юнайтед" занимает 10-е место в чемпионате.

Таблица чемпионата Австралии после 5-го тура. Фото: flashscore.kz

В предыдущем чемпионате "Аделаида Юнайтед" выступала более успешно. В регулярном чемпионате заняла пятое место, а затем в плей-офф добралась до стадии полуфинала.

Таблица чемпионата Австралии сезона 20/21. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947392-posle-kaming-auta-futbolista-geya-ego-klub-perestal-vyigryvat/