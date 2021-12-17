У "Реала" шесть человек заразились COVID-19, но матч чемпионата не перенесут

ФК "Реал Мадрид". Фото: Photo by ANDER GILLENEA/AFP via Getty Images

Несколько футболистов мадридского "Реала" сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает Sports.ru.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, ковидом заразились полузащитники Марко Асенсио и Гарет Бэйл, нападающий Родриго Гоэс, а также вратарь Андрей Лунин.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились хорват Лука Модрич и бразилец.

Кроме того, положительный тест сдал Давиде Анчелотти – ассистент главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти.

Несмотря на эти 7 случаев заражения коронавирусом, игра против "Кадиса" 19 декабря состоится в соответствии с расписанием.

По правилам, введенным на время пандемии, для проведения матчей в составе должно быть как минимум 5 игроков первой команды. Состав можно пополнить за счет футболистов из молодежной команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947291-u-reala-shest-chelovek-zarazilis-covid-19-no-match-chempionata-ne-perenesut/