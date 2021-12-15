Узбекский вратарь отомстил Игите и забил от ворот в товарищеском матче по футзалу (видео)

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: instagram.com/kff_team

Сборная Казахстана по футзалу неожиданно уступила на своем поле команде Узбекистана. Товарищеский матч прошел в рамках подготовки к чемпионату Европы в январе, сообщает NUR.KZ.

Казахстанские футзалисты быстро открыли счет в матче - спустя 1,5 минуты Биржан Оразов пробил голкипера гостей. Через минуту Акбаликов подставил ногу и перевел мяч в ворота. А спустя 5,5 минут игры Дуглас сделал счет 3:0.

Подопечные Кака на этом успокоились и в первом тайме больше не огорчали соперников.

На вторую половину игры главный тренер сборной Казахстана выпустил резервных игроков, и Узбекистан этим воспользовался, который устроил свою голевую феерию - за шесть минут в ворота Казахстана влетело пять мячей 3:5.

Кака вернул на поле Игиту и тот помог команде сократить отставание. За 5 минут до конца игры Арнольд Кнауб сделал счет 4:5.

Однако последнее слово осталось за гостями. Увлекшись атакой, Игита оставил свои ворота пустыми и позволил голкиперу гостей дальним ударом сделать счет 4:6.

Напомним, днем ранее команды сыграли первый товарищеский матч, в котором победу одержал Казахстан со счетом 3:1. В той встрече голом от ворот отметился казахстанский голкипер Игита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947170-uzbekskiy-vratar-otomstil-igite-i-zabil-ot-vorot-v-tovarischeskom-matche-po-futzalu-video/