"Манчестер Юнайтед" объявил о вспышке коронавируса

Вакцинация в "Манчестер Юнайтед". Фото: Christopher Furlong/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» сделал публичное заявление о вспышке COVID-19 в клубе. Тренировочная база закрыта на сутки, чтобы свести к минимуму риск дальнейшего распространения заболевания. Лица, сдавшие положительные тесты, изолировались, сообщает Sports.ru.

"Учитывая отмену тренировок и нарушение нормальной работы команды, а также приоритет здоровья игроков и персонала, клуб обсуждает с Премьер-лигой, безопасно ли проводить матч с "Брентфордом" во вторник.

Поездка команды и персонала в Лондон будет отложена, пока не будет принято решение по итогам этого обсуждения", – говорится в заявлении манкунианцев.

У нескольких футболистов и сотрудников клуба были выявлены положительные тесты на коронавирус после матча с "Норвичем". Людей с положительным тестом отправили домой перед тренировкой.

Известно, что в группе, ездившей на матч с "Норвичем", все тесты отрицательные. Сообщается, что руководство АПЛ в курсе ситуации в МЮ.

Кроме того, воскресную тренировку из-за вспышки ковида отменила "Астон Вилла". Один из игроков и несколько сотрудников тренировочной базы клуба сдали положительные тесты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946776-manchester-yunayted-obyavil-o-vspyshke-koronavirusa/