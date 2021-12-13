Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: Месси сыграет против Роналду

Лига чемпионов — самый долгожданный турнир по футболу в Европе: YouTube / Dima Gerich

В Швейцарии прошла жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы, сообщает NUR.KZ.

В 1/8 Лиги Чемпионов встретятся:

Бенфика (Португалия) – Реал (Испания)

Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

Атлетико (Испания) – Бавария (Германия)

Зальцбург (Австрия) – Ливерпуль (Англия)

Интер (Италия) – Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия)

Челси (Англия) – Лилль (Франция)

Пари Сен-Жермен (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Первые матчи пройдут 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные - 8-9 и 15-16 марта.

В 1/16 финала Лиги Европы встретятся:

Севилья (Испания) – Динамо» Загреб (Хорватия)

Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция)

РБ Лейпциг» (Германия) – Реал Сосьедад (Испания)

Барселона» (Испания) – Наполи (Италия)

Зенит (Россия) – Бетис (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия) – Рейнджерс (Шотландия)

Шериф (Молдова) – Брага (Португалия)

Порту (Португалия) – Лацио (Италия)

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут 24 числа.

В жеребьевке принимали участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.

UPD: Спустя час было принято решение отменить жеребьевку Лиги Чемпионов из-за технических ошибок

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946748-proshla-zherebevka-pley-off-ligi-chempionov/