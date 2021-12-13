Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: Месси сыграет против Роналду

В Швейцарии прошла жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы, сообщает NUR.KZ.
В 1/8 Лиги Чемпионов встретятся:
- Бенфика (Португалия) – Реал (Испания)
- Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
- Атлетико (Испания) – Бавария (Германия)
- Зальцбург (Австрия) – Ливерпуль (Англия)
- Интер (Италия) – Аякс (Нидерланды)
- Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия)
- Челси (Англия) – Лилль (Франция)
- Пари Сен-Жермен (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия)
Первые матчи пройдут 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные - 8-9 и 15-16 марта.
В 1/16 финала Лиги Европы встретятся:
Севилья (Испания) – Динамо» Загреб (Хорватия)
Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция)
РБ Лейпциг» (Германия) – Реал Сосьедад (Испания)
Барселона» (Испания) – Наполи (Италия)
Зенит (Россия) – Бетис (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия) – Рейнджерс (Шотландия)
Шериф (Молдова) – Брага (Португалия)
Порту (Португалия) – Лацио (Италия)
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут 24 числа.
В жеребьевке принимали участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.
Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы.
UPD: Спустя час было принято решение отменить жеребьевку Лиги Чемпионов из-за технических ошибок
Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946748-proshla-zherebevka-pley-off-ligi-chempionov/