"Норвич" стал 165-й командой, которой забил Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: twitter.com/ManUtd/

В 16 туре АПЛ нападающий Криштиану Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче против "Норвича" (1:0), пишет Sports.ru.

"Норвич" стал 120-й командой, в ворота которой португалец забил в клубной карьере. Всего он сыграл против 160 клубов.

Кроме того, 36-летний игрок забил 45 сборным. Таким образом, Роналду поражал ворота 165 команд в играх за клубы и сборную.

Свой гол в ворота "Норвича" Криштиану Роналду. забил с пенальти на 75-й минуте.

МЮ не проигрывает после увольнения тренера Оле-Гуннара Сульшера на протяжении 6 матчей – 4 победы, 2 ничьих.

В трех первых играх после ухода норвежца командой руководил Майкл Кэррик, затем его сменил Ральф Рангник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946524-norvich-stal-165-y-komandoy-kotoroy-zabil-krishtianu-ronaldu/