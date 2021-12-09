"Бавария" понизила "Барселону" в классе (видео)

Жерар Пике (Барселона). Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Завершился групповой этап Лиги Чемпионов. Интрига группы Е состояла в том, сможет ли "Барселона" пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. Этого не случилось, потому что "Бавария" разгромила каталонцев, которые отправляются в более низкий по статусу турнир - Лигу Европы, сообщает NUR.KZ.

Счет в Мюнхене открыл Мюллер, головой перебросивший мяч через вратаря. Затем Лерой Сане пушечным ударом метров с 30 оставил не удел тер Штегена. Завершил разгром Мусиала, замкнувший фланговый прострел.

В параллельном матче "Бенфика" ожидаемо победила "Динамо" (Киев) и спокойно поднялась на вторую строчку в группе.

Матч "Аталанта" - "Вильярреал" был отложен из-за снегопада. В остальных играх были зафиксированы следующие результаты:

Лучшим бомбардиром группового этапа стала ивуариец Себастьян Халер, выступающий за "Аякс". На его счету 10 голов. На один балл от него отстал Роберт Левандовски из "Баварии", который не смог забить "Барселоне" и тем самым упустил шанс повторить редкое достижение отмечаться голами в каждом из шести матчей группового этапа ЛЧ.

В Лигу Европы отправляется несколько команд, которые относились или относятся к топовым. Кроме "Барселоны", это "Порту" и "Боруссия" (Дортмунд).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946025-bavariya-ponizila-barselonu-v-klasse-video/