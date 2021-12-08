Самый дорогой футболист чемпионата Казахстана перешел в словацкий клуб

Тигран Барсегян. Фото: instagram.com/tigran_barseghyan11/

Полузащитник "Астаны" и сборной Армении Тигран Барсегян продолжит карьеру в чемпионате Словакии, передает NUR.KZ.

28-летний футболист на правах свободного агента перешел в "Слован". Напомним, что у Тиграна истек контракт с "Астаной", за которую он выступал с января 2020 года.

За столичный клуб Барсегян отыграл 57 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.

По информации сайта Transfermarkt, Тигран Барсегян был самым дорогим игроком чемпионата Казахстана. Его трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946015-samyy-dorogoy-futbolist-chempionata-kazahstana-pereshel-v-slovatskiy-klub/