Названы четыре легендарных футболиста, чьи номера казахстанские клубы вывели из обращения

Самат Смаков. Фото: vesti.kz

Три казахстанских игрока и один легионер заслужили особые награды в своих клубах - их номера были выведены из обращения. Таким образом клубы отмечают особый вклад футболиста в развитие и успехи команды, пишет Sports.ru.

Самат Смаков – номер "8" в "Актобе"

Ветеран казахстанского футбола пробовал свои силы во многих клубах: Смаков играл за "Кайрат", "Ордабасы", "Иртыш", "Елимай", "Женис", турецкий "Ризеспор" и российский "Ростсельмаш". Однако больше всего матчей защитник провел, защищая цвета "Актобе". В составе западного клуба Смаков трижды становился чемпионом, завоевывал Кубок и Суперкубок и трижды признавался лучшим игроком страны.

Смаков завершил спортивную карьеру, сыграв последний матч на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра в Актобе

Решением руководства области, номер игрока – 8 был изъят и закреплен за Саматом.

Нурбол Жумаскалиев. Фото: kstnews.kz

Нурбол Жумаскалиев – номер "9" в "Тоболе"

Уроженец Уральска Жумаскалиев стал легендой именно в Костанае. Нурбол выступал за "Тобол" с 2000-го по 2018 год, с небольшими перерывами на столичный "Локомотив" и павлодарский "Иртыш". Игрок участвовал в первых матчах «желто-зеленых» в еврокубках в далеком 2003-м, забивал "Базелю" в Кубке УЕФА, и принес костанайцам домашнюю ничью с "Галатасараем" в Лиге Европы в 2009-м.

Нурбол мог оказаться в московском "Спартаке", однако контракт так и не был подписан.

В 2018-м полузащитник завершил карьеру, забив гол "Кызыл-Жару" в своем последнем матче в КПЛ. Фанаты "Тобола" создали петицию, в которой попросили клуб закрепить за Жумаскалиевым номер "9". В марте 2019-го руководство объявило, что номер будет навечно закреплен за футболистом.

Андрей Финонченко. Фото: pflk.kz

Андрей Финонченко – номер «14» в "Шахтере"

Андрей Финонченко – единственный футболист из этого списка, который провел всю свою карьеру (17 сезонов!) за один клуб. Воспитанник карагандинского футбола признавался лучшим футболистом Казахстана в 2013-м году, в том же году году в составе родного клуба завоевал Суперкубок. Финонченко дважды был чемпионом КПЛ, а его игру и горящий взгляд в играх Лиги чемпионов сезона-2013 помнит каждый любитель казахстанского футбола.

В день официального завершения карьеры игрока руководство клуба заявило, что "14" номер будет пожизненно закреплен за легендой клуба.

Ненад Эрич (Астана). Фото: kazfootball.kz

Ненад Эрич – номер "1" в "Астане"

Голкипер из Сербии подписал первый контракт с «Астаной» в 2011-м году. За 10 сезонов в команде Эрич стал абсолютным рекордсменом по количеству игр – 318, в большинстве из которых он выходил на поле с капитанской повязкой.

Интересно, что первым клубом Эрича в Казахстане был "Кайрат", однако Ненад провел в составе алматинцев только один сезон.

Эрич – автор двух голевых передач за "Астану»" Игроку принадлежит рекорд по количеству сухих матчей за клуб.

Серб даже принял гражданство Казахстана, и провел восемь матчей за национальную сборную.

По завершению сезона-2020 клуб отказался от услуг ветерана. Руководство команды за заслуги игрока закрепило номер «1» за сербом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945910-nazvany-chetyre-legendarnyh-futbolista-chi-nomera-kazahstanskie-kluby-vyveli-iz-obrascheniya/