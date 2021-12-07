Итоги казахстанских клубов в Лиге Чемпионов: 9 из топ-10 бомбардиров - легионеры

Чингиз Есенаманов. Фото: instagram.com/afckairat

После вылета алматинского футзального "Кайрата" из Лиги Чемпионов подведены итоги выступления казахстанских клубов в самом престижном европейском турнире, пишет KazFootball.kz.

Казахстанские клубы довели количество игр в Лиге Чемпионов до 120-ти;

Поражение "Кайрата от "Тюмени" стало 40-м для казахстанских клубов в Лиге Чемпионов;

Главный тренер "Кайрата" Кака довел количество игр в Лиге Чемпионов довел до 24-х матчей. У его предшественника Какау 26 матчей. При этом Какау имеет две победы в турнире.

После нынешнего сезона Дуглас вошел в ТОП-4 бомбардиров казахстанских клубов (15 мячей). Эдсон в ТОП-6 (14 мячей) и Чингиз Есенаманов в ТОП-8 (13 мячей). Лучшим бомбардиром является Лео (25 мячей); В первой десятке бомбардиров лишь один воспитанник казахстанского футбола – Чингиз Есенаманов.

"Кайрат" третий сезон кряду не попадает в финал Лиги Чемпионов;

Тюмень вошла в число городов, где чаще всего играют казахстанские клубы – 6 матчей. Также по 6 матчей прошли в Москве (Россия) и Хрудиме (Чехия). Лидер – Алматы (27 матчей).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945652-itogi-kazahstanskih-klubov-v-lige-chempionov-9-iz-top-10-bombardirov-legionery/