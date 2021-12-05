Ибрагимович упрекнул "Манчестер Юнайтед" в мелочности

Златан Ибрагимович. Фото: Michael Regan/Getty Images

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович неодобрительно отозвался о "Манчестер Юнайтед" в своей новой автобиографии "Адреналин»", The Athletic.

"Все думают о "Манчестер Юнайтед" как об одном из самых могущественных и богатых клубов в мире. Со стороны кажется, что это так. Но когда я там оказался, то обнаружил мелочный и замкнутый менталитет.

Однажды я находился в отеле с командой перед матчем. Мне захотелось пить, поэтому я выпил фруктовый сок из мини-бара. Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на нее. Не знаю почему, но в тот раз мне стало интересно, и я обнаружил, что клуб списал фунт из моей ежемесячной зарплаты.

Я позвонил менеджеру команды и спросил, почему они это сделали. Тот ответил что это за фруктовый сок из мини-бара. "Ты шутишь, серьезно?" – спросил я. "Нет. Здесь, если что-то заказываешь, надо заплатить за это", – ответил менеджер.

Да, но я ведь находился в отеле не по своей воле. Я был на работе. Если мне нужно играть, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным», – рассказал Ибрагимович The Athletic.

Напомним, сейчас швед выступает за "Милан" и в текущем сезоне отметился шестью голами в Серии А.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945340-ibragimovich-upreknul-manchester-yunayted-v-melochnosti/