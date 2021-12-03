Роналду забил два гола и принес МЮ победу над "Арсеналом" (видео)

Криштиану Роналду. Фото: twitter.com/ManUtd/

В 14-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Арсенал" и выиграл со счетом 3:2. Дубль оформил Криштиану Роналду, сообщает NUR.KZ.

Первыми гол забили футболисты "Арсенала". На 13-й минуте Смит-Роу отправил мяч точно в угол ворот. Этот гол вызвал жаркие споры с арбитром, потому что вратарь МЮ Давид де Хеа лежал на газоне. Однако после просмотра эпизода рефери все равно указал на центр поля, так как де Хеа упал после контакта со своим одноклубником.

Победа позволила МЮ подняться с 10-го на 7-е место в таблице. А "Арсенал" упустил шанс взобраться в топ-4.

Другой лондонский клуб, "Тоттенхэм" одержал вторую победу подряд в АПЛ под руководством Антонио Конте. Со счетом 2:0 был обыгран "Брэнтфорт".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945060-ronaldu-zabil-dva-gola-i-prines-myu-pobedu-nad-arsenalom-video/