"Ювентусу" снова грозит вылет в серию B

Пауло Дибала, Ювентус. Фото: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Туринский "Ювентус" может снова отправиться в Серию В на фоне нового скандала, сообщает Lenta.ru.

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по подозрению в мошенничестве. Их подозревают в фальсификации финансовых документов клуба на сумму в 50 миллионов евро.

Полиция Турина обыскала штаб-квартиру "Ювентуса" в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.

"Если "Ювентус" незаконно получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться и наложить индивидуальные санкции", — заявил глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли.

За фальсификацию документов бухгалтерского учёта с целью получить лицензию на участие в чемпионате могут наказать снятием очков, вылетом в чемпионат дивизионом ниже (в данном случае в Серию В) и исключением из соревнований.

Напомним, в 2006 году разразился скандал под названием "Кальчополи". Руководители нескольких команд обвинялись в "работе с судьями".

Среди пострадавших оказались такие клубы, как "Ювентус", “Милан”, “Фиорентина” и “Лацио”. Результаты расследования привели к различным наказаниям. “Ювентус” отправился в Серию В, хотя первоначальный вердикт был гораздо более суровым (Серия С1), “Милан” и “Фиорентина” смогли избежать понижения в классе после апелляций, но были лишены очков, а “фиалки” ко всему прочему были отстранены от участия в Лиге чемпионов.

“Старая синьора” пострадала в результате этого скандала больше остальных. Кроме перевода в Серию В, клуб был наказан неучастием в Лиге чемпионов сезона 2006/2007 и лишен двух чемпионских титулов, перешедших к миланскому “Интеру”.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944724-yuventusu-snova-grozit-vylet-v-seriyu-b/