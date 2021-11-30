"Манчестер Юнайтед" нашел себе тренера в России

Ральф Рангник. Фото: Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Ральфа Рангника главным тренером до конца сезона. Затем немец перейдет на другую должность и будет консультировать клуб еще в течение двух лет, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт МЮ.

Неизвестно, сможет ли Рангник руководить командой в ближайшем матче, так как ему потребуется время на оформление документов, чтобы приступить к работе. На этот период команду продолжит возглавлять и.о. главного тренера Майкл Каррик.

Последним местом работы Рангника был московский "Локомотив", где он занимал должность руководителя отдела спорта и развития столичного клуба.

Российский клуб не получит компенсацию за переход Рангника в МЮ, как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо. "Локомотив" сотрудничал с Рангником с февраля 2021 года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем стал директором по спорту и развитию.

Напомним, норвежец Оле-Гуннар Сульшер был уволен после поражения от "Уотфорда", после которого команда скатилась на 7-е место в АПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944525-manchester-yunayted-nashel-sebe-trenera-v-rossii/