Футболист Неймар получил жуткую травму

Неймар. Фото: John Berry/Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар получил серьезную травму в матче против "Сент-Этьена" в рамках 15 тура чемпионата Франции, передает NURR.KZ.

Под конец встречи бразильский футболист после подката Иванна Масона неудачно поставил ногу и подвернул левый голеностоп.

В результате медики унесли Неймара на носилках. В ближайшее время нападающий пройдет медобследование, после которого станут известны сроки восстановления.

К слову, сам матч завершился со счетом 3:1 в пользу парижского клуба.

Дублем отметился капитан ПСЖ Маркиньос, еще один гол на свой счет записал Анхель Ди Мария. Лионель Месси сделал три ассиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944321-futbolist-neymar-poluchil-zhutkuyu-travmu/