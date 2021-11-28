"Ливерпуль" снова разгромил соперника 4:0 и поднялся на второе место в АПЛ (видео)

Диогу Жота (Ливерпуль) празднует гол. Фото: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

В 13-м туре Английской премьер-лиги "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 4:0. Эта победа позволила команде Юргена Клоппа подняться на вторую строчку в таблице, сообщает NUR.KZ.

Два гола в составе хозяев на свой счет записал португалец Диогу Жота. Еще по одному разу отличились Алькантара и ван Дейк.

В предыдущем туре "Ливерпуль" с таким же счетом 4:0 обыграл "Арсенал". Команда Микеля Артеты сумела восстановиться от полученного удара и в новом туре одолела "Ньюкасл" 2:0.

После субботних матче 13-го тура Ливерпуль набрал 28 очков и расположился на втором месте, обойдя "Манчестер Сити".

"Арсенал" почти поднялся в зону Лиги Чемпионов. Команда имеет 23 очка, как и расположившийся на 4-й строчке "Вест Хэм", но уступает по показателю забитых и пропущенных мячей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944284-liverpul-snova-razgromil-sopernika-40-i-podnyalsya-na-vtoroe-mesto-v-apl-video/