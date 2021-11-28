"Ювентус" впервые за 32 года проиграл "Аталанте" на своем поле (видео)

Адриен Рабье, Ювентус. Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

В 14-м туре итальянской Серии А "Ювентус" дома проиграл "Аталанте" со счетом 0:1, сообщает Sports.ru.

Единственный гол во встрече забил колумбийский нападающий Дуван Сапата.

Для команды из Бергамо победа стало первой за 32 года над "Старой Синьорой" на ее поле. В предыдущий раз "Аталанта" добивалась успеха в Турине в 1989 году с таким же счетом 0:1. Тогда отличился партнер Диего Марадоны по сборной Аргентины Клаудио Каниджа.

Кроме того, "Аталанта" продлила беспроигрышную серию против "Ювентуса" до четырех матчей - две победы и две ничьи.

"Ювентус" не смог забить ни одного гола в матче чемпионата Италии впервые с 28 августа – тогда "Юве" уступил "Эмполи" (0:1). Прервалась серия из 11 игр с голами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944266-yuventus-vpervye-za-32-goda-proigral-atalante-na-svoem-pole-video/