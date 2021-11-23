Моуриньо подарил 18-летнему футболисту кроссовки за 800 евро (видео)

Феликс Афена-Гьян. Фото: twitter.com/officialasroma

Главный тренер итальянкой "Ромы" Жозе Моуриньо подарил кроссовки футболисту из Ганы, который забил первые два гола в своей карьере за римский клуб, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Феликса Афена-Гьяна.

Голы Афена-Гьяна принесли "Роме" победу в гостевом поединке против "Дженоа". Форвард вышел на замену на 74-й минуте при счете 0:0, и за оставшееся время оформил дубль, сделав счет 0:2.

"Я обещал ему очень дорогую пару обуви, за 800 евро, и он напомнил мне об этом, чтобы я уж точно не забыл", - рассказал Моуриньо.

Афена-Гьян в Instagram продемонстрировал подарок.

«Навеки признателен, мистер! Я дам вам повод гордиться мной», – подписан ролик юный ганец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943498-mourinyo-podaril-18-letnemu-futbolistu-krossovki-za-800-evro-video/