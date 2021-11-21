Хави выиграл свой первый матч в качестве главного тренера "Барселоны" (видео)

Первый матч Хави в должности главного тренера "Барселоны". Фото: Alex Caparros/Getty Images

"Барселона" провела свой первый матч под руководством нового главного тренера и бывшего полузащитника клуба Хави Эрнандеса. Каталонцы скромно со счетом 1:0 выиграли в дерби у "Эспаньола", сообщает NUR.KZ.

Кроме победы, болельщикам было интересно посмотреть на игровой стиль, который будет использовать "Барса". Команда уверенно контролировала мяч, временами запирала "Эспаньол" на его трети поля, и несколько раз использовала разрезающие пасы фирменные забросы – как во времена тройки Месси-Иньеста-Хави.

Владение мячом составило 65% против 35% у "Эспаньола", 16:7 по ударам и 6:2 по ударам в створ.

Хави выпустил в основе сразу пять молодых игроков. И если Мингеса, Гарсия, Нико, Гави ранее появлялись на поле, то для Ильяса Ахомаш матч стал дебютом за основную команду.

После 13 игр "Барселона" набрала 20 очков и поднялась на 6-е место в таблице.

Следующий матч каталонцы проведут против "Вильярреала" в гостях 27 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943177-havi-vyigral-svoy-pervyy-match-v-kachestve-glavnogo-trenera-barselony-video/