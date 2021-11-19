КФФ опровергла слухи об отставке генерального секретаря

Азамат Айтхожин. Фото: kff.kz

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола не покидает свой пост, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФФ.

"В некоторых источниках распространилась информация о том, что генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин покидает свой пост.

Казахстанская федерация футбола заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Азамат Серикович продолжает свою работу в штатном режиме.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях", - сообщила федерация на своем сайте.

Ранее некоторые СМИ писали, что Айтхожин после товарищеского матча с Таджикистаном зашел в раздевалку к футболистам, поблагодарил их за игру и сообщил, что покидает свою должность.

Причиной распространения подобных слухов стало разгромное поражение сборной Казахстана в заключительном матче квалификации чемпионата мира 2022 года, который был проигран сборной Франции со счетом 8:0. Это стало самым крупным поражением в истории сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943002-kff-oprovergla-sluhi-ob-otstavke-generalnogo-sekretarya/