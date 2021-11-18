Алжирские футболисты обвинили соперников в применении черной магии

Африканский шаман. Фото: scorum.com

Команда Буркина-Фасо применяла черную магию накануне матча со сборной Алжира на ее поле. Такое заявление со стороны федерации опубликовал в Twitter журналист Валид Зиани, сообщает NUR.KZ.

"На дворе 2021 год. Алжир принимает Буркина-Фасо в напряженной игре отборочного турнира чемпионата мира по футболу. Алжир обвинил Буркина-Фасо в использовании черной магии на поле стадиона "Мустафа Чакер" в Блиде. Алжир привез "экзорциста", чтобы снять заклинание. Добро пожаловать в Африку" - написал Зиани.

Матч между сборными завершился со счетом 2:2. Хозяева дважды вели в счете, благодаря голам полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза и игрока "Галатасарая" Софиана Фегули, но Буркина-Фасо сравнивали цифры на табло.

Алжир занял в группе первое место, обойдя Буркина-Фасо на два очка.

С точки зрения статистических показателей никакой аномалии не было. Команды владели мячом одинаковое количество времени (50:50) и нанесли примерно одинаковое количество ударов в створ (5:7). Так что счет оказался справедливым относительно статистики.

Теперь Марезу и компании предстоит участие в третьем этапе отбора к чемпионату мира в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942708-alzhirskie-futbolisty-obvinili-sopernikov-v-primenenii-chernoy-magii/