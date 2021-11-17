Вывод средств через агентов: антикор расследует хищение денег в ФК "Астана"

Давид Лория. Фото: instagram.com/fca.astana

Антикоррупционная служба Казахстана проверяет факт хищения денег в футбольном клубе "Астана". Об этом в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ сообщила пресс-служба ведомства.

"Антикоррупционной службой по обращению руководства ФК "Астана" проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководства по факту хищения денежных средств клуба.

Проверяется информация о выводе денежных средств, путем выплаты агентам футболистов (легионеров) их вознаграждений.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что "согласно проведенному аудиту, мнимые контракты с посредниками заключались уже после подписания трудовых договоров. Под подозрением гендиректор "Астаны" Михаил Гурман и бывший гендир Давид Лория".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942579-vyvod-sredstv-cherez-agentov-antikor-rassleduet-hischenie-deneg-v-fk-astana/