Болельщик выставил счёт жене футболиста сборной России, из-за которого проиграл ставку

Федор Кудряшов и его жена Анастасия. Фото: instagram.com/nastya.kudryashova

Супруга защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова, Анастасия, опубликовала переписку с одним из болельщиков. Тот потребовал вернуть проигранные по вине ее мужа деньги, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Анастасии.

Анастасия опубликовала переписку с неизвестным пользователем (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Здрасте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги!!!

Объясню в крации, у меня не зашла ставка на 1500, из-за него. Пусть мне переведет, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть", - написал пользователь.

Анастасия решила сжалиться над ним и предложила скинуть номер карты.

Болельщик требует деньги у жены футболиста. Скриншот: instagram.com/nastya.kudryashova

Напомним, вчера сборная России провела заключительный поединок отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В матче за первое место россияне проиграли сборной Хорватии со счетом 1:0. Единственный гол в матче в свои ворота забил Федор Кудряшов - после подачи мяч попал ему в колено и неудачно отскочил.

Победа позволила Хорватии завоевать прямую путевку на ЧМ, а сборной России предстоят стыковые матчи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942162-bolelschik-vystavil-schyot-zhene-futbolista-sbornoy-rossii-iz-za-kotorogo-proigral-stavku/