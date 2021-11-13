Тренер немецкого "Кельна" провел тренировку в костюме единорога

Главный тренер "Кельна" Штеффен Баумгарт. Фото: twitter.com/fckoeln

Игроки футбольного клуба "Кельн" из немецкой Бундеслиги не остались в стороне от карнавала, который проходит в их городе. Футболисты и главный тренер пришли на тренировку в костюмах и знатно повеселились, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter клуба.

Возглавил шествие разряженных игроков главный тренер команды Штеффен Баумгарт, который выбрал себе костюм розового единорога.

Кельнский карнавал считается одним из наиболее популярных в мире. Истоки праздника тянутся с основания города, который одно время был колонией Римской империи и сохранил с тех времен традиции древних празднеств - сатурналий, когда рабы и господа уравнивались в правах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942021-trener-nemetskogo-kelna-provel-trenirovku-v-kostyume-edinoroga/