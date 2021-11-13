Хави оштрафовал первого игрока "Барселоны"

Хави оштрафовал Дембеле за опоздание. Фото: twitter.com/FCBarcelona

Французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле получил штраф за опоздание на тренировку, сообщает Sports.ru.

Дембеле стал первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, установленный главным тренером команды Хави.

Дембеле прибыл на базу сине-гранатовых в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30.

Тренировка началась в 10 утра, а по правилам, которые установил Хави, футболисты должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Напомним, после назначения главным тренером испанские СМИ опубликовали "10 заповедей Хави", которых должны придерживаться футболисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942019-havi-oshtrafoval-pervogo-igroka-barselony/