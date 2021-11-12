Английские клубы выступили против идеи проводить ЧМ каждые два года

Поль Погба с Кубком мира. Фото: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

Клубы английской премьер-лиги выступили против идеи проведения чемпионата мира каждые два года, сообщает Sports.ru.

"Все 20 клубов Премьер-лиги обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных.

Клубы выразили обеспокоенность по поводу негативного воздействия последних предложений ФИФА на состояние игроков, на болельщиков, предсезонную подготовку и качество соревнований», – говорится в сообщении на сайте АПЛ.

Напомним, автором идеи проведения чемпионата мира раз в два года является бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер.

"Я выступаю за один перерыв на матчи сборных, максимум за два, вместо нынешних пяти. Пусть сборные собираются в октябре, за месяц проводят 7 отборочных матчей, а потом проводят финальный турнир в июне. Это приведет к меньшему числу разъездов для игроков, даст больше ясности, снизит количество травм. Мы хотим сократить количество игр, это очень важно, так мы сможем видеть состояние футболистов", – сказал Венгер, презентуя свою идею.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941797-angliyskie-kluby-vystupili-protiv-idei-provodit-chm-kazhdye-dva-goda/