Стивен Джеррард официально возглавил "Астон Виллу"

Стивен Джеррард. Фото: avfc.co.uk

Английский специалист Стивен Джеррард назначен главным тренером "Астон Виллы", передает пресс-служба бирмингемского клуба.

Контракт Стивена рассчитан на 2,5 года. Также он стал самым высокооплачиваемым тренером в истории "Астон Виллы".

"Астон Вилла" - клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером" - заявил Джеррард официальному сайту клуба.

Напомним, что ранее 41-летний специалист тренировал шотландский "Рейнджерс".

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941756-stiven-dzherrard-ofitsialno-vozglavil-aston-villu/