Самая сексуальная женщина-арбитр в футболе вышла замуж

Каролина Бояр-Стефаньски. Фото: instagram.com/bojarmeow

Польский футбольный судья Даниель Стефански женился. Супруга младше него на 20 лет. А еще она признана британским изданием The Sun самой сексуальной женщиной-рефери, сообщает NUR.KZ.

Даниэль и Каролина Бояр-Стефаньски обручились в январе 2020 года на одном из островов в Таиланде. Свадьба состоялась уже в октябре на Санторини.

"За семью горами, за семью лесами, через десять минут после землетрясения мы написали новую главу истории нашей любви. Люблю тебя, жена", — поделился своими чувствами Стефаньски.

Каролина родилась в Кракове, учится в университете на юридическом факультете и вот уже несколько лет судит футбольные матчи во втором и третьем дивизионах. Девушка выбрала эту работу из-за дедушки, который был профессиональным арбитром.

Каролин с самого детства смотрела футбольные матчи с дедушкой, и он объяснял внучке правила игры. В 17 лет она записалась на судейские курсы и начала осваивать профессию уже на серьезном уровне. В планах девушки получить судейскую лицензию и судить матчи высшего дивизиона.

Каролин с самого начала карьеры стала привлекать внимание журналистов и болельщиков. Количество подписчиков в ее Instagram перевалило за 150 тысяч. Однако девушка не поддается славе и тщательно готовится ко всем играм и после них оценивает свою работу, чтобы в будущем избежать ошибок.

Бояр-Стефаньски признает, что ее красивая внешность помогает ей сохранять спокойствие среди мужчин после спорного решения.

"Женщины обладают природным обаянием, которое позволяет нам сохранять спокойствие во время игры, даже в напряженной ситуации", - сказала Каролина.

"Работа судьей привлекает меня из-за адреналина и трудностей. Действие никогда не бывает одинаковым, и здесь нет рутины, поэтому вы не можете спланировать все от А до Я, и это лучше всего", - поделилась мыслями женщина-рефери.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941450-samaya-seksualnaya-zhenschina-arbitr-v-futbole-vyshla-zamuzh/