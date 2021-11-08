"Интер" не позволил "Милану" подняться на первое место в чемпионате Италии (видео)

Златан Ибрагимович в матче Милан - Интер. Фото: Chris Ricco/Getty Images

В 12-м туре итальянской Серии А состоялось миланское дерби. "Интер" отобрал очки у своего извечного соперника, сыграв вничью 1:1, сообщает NUR.KZ.

Основные события матча произошли в первые полчаса игры. Сначала перешедший из "Милана" в "Интер" турок Хакан Чалханоглу забил своей бывшей команде с пенальти. Затем на 17-й минуте Стефан де Врей головой срезал мяч в свои ворота. А на 27-й минуте Лаутаро Мартинес не смог реализовать второй 11-метровый в ворота "Милана".

"Милан" набрал 32 очка и догнал "Наполи", также сыгравший вничью. Неаполитанцы потеряли очки из-за гола игрока "Вероны" Джованни Симеоне, который с 9 голами поднялся на второе место в списке бомбардиров. Напомним, что 26-летний аргентинец является сынов тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940977-inter-ne-pozvolil-milanu-podnyatsya-na-pervoe-mesto-v-chempionate-italii-video/