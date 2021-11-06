Андрей Шевченко станет тренером итальянского клуба

Андрей Шевченко. Фото: Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Экс-игрок "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера клуба итальянской Серии А "Дженоа", сообщает Sports.ru.

Итальянский наставник Давиде Баллардини будет уволен с поста главного тренера команда. Новые американские владельцы выбрали Шевченко в качестве нового кандидата на эту должность.

Шевченко должен приступить к работе командой до паузы на матчи сборных и будет готовить ее к игре против "Ромы", которая состоится 21 ноября.

Шевченко подпишет контракт сроком до 2023 года с опцией продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 1,8 млн евро в год и бонусы.

В штаб Шевченко войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые работали с ним в сборной Украины, пишет Николо Скира.

Ранее Шевченко возглавлял сборную Украины и добился с ней выхода в 1/4 чемпионата Европы 2020 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940885-andrey-shevchenko-stanet-trenerom-italyanskogo-kluba/