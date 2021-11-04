"Кайрат" потерпел третье поражение в Лиге конференций

Вагнер Лав. Фото: instagram.com/f.c.kairat

Алматинский "Кайрат" в четвертом туре Лиги конференций принимал на своем поле "Карабах". Как и туром ранее победу одержал азербайджанский клуб, сообщает NUR.KZ.

В первом тайме болельщики не увидели голов. Команды отличились только грубостью: один "горчичник" получил футболист "Карабаха" и два кайратовцы.

Во втором тайме Ибрагим Ваджи мощно пробил в дальний угол с линий штрафной и вывел гостей вперед.

Хосе Канте на 68-й минуте сравнял счет, реализовав передачу Яна Вороговского.

Спустя четыре минуты гости снова повели в счете. Абделла Зубир получил мяч на краю штрафной, заметил, что голкипер Стас Покатилов, вышел из ворот, и перебросил мяч через него.

По итогам четырех матчей "Кайрат" имеет в активе одно очко (одна ничья и три поражения при разнице мячей 4:8) и делит 3-4 строчку с "Омонией"

В пятом туре Лиге конференций 25-го октября "Кайрат" примет на своем поле швейцарский "Базель".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940655-kayrat-poterpel-trete-porazhenie-v-lige-konferentsiy/