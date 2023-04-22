"Ждем еще": фигуристка Евгения Медведева показала фото с Мальдив

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Титулованная российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram опубликовала фото с Мальдив, на котором позирует в оранжевом наряде, передает NUR.KZ.

Именитая спортсменка проводит отдых на Мальдивских островах. Медведева опубликовала новое фото, на котором позирует на живописном фоне и в оранжевой наряде. Подписчики оценили новый снимок, оставив многочисленные комментарии: "А можно еще?", "Ждем еще фото", "Эстетика", "Волшебная", "Шикарная девушка, шикарная природа", "Стройняшка".

Международная карьера Медведевой весьма успешна. Она дважды выигрывала чемпионат мира. Случилось это в 2016 и 2017 годах. Также она добивалась успехов и на Олимпиаде. В 2018 году она отметилась "серебром" в одиночных и командных соревнованиях.

Побеждала Медведева и на чемпионатах Европы. Она становилась первой дважды: в 2016 и 2017 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/2017839-zhdem-esche-figuristka-evgeniya-medvedeva-pokazala-foto-s-maldiv/