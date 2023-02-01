"Сказочно красиво": фигуристка восхитила казахстанцев танцем на льду под песню Батырхана Шукенова

Ксения Панкратова. Кадр из видео: instagram.com/pankratova__k

Казахстанская фигуристка Ксения Панкратова исполнила танец на замерзшем Капчагайском водохранилище под песню Батырхана Шукенова "Отан Ана". Видеоролик вызвал восторженную реакцию казахстанцев.

Фигуристка Ксения Панкратова восхитила казахстанцев номером, который исполнила под известную песню "Отан Ана" Батырхана Шукенова на льду замерзшего Капчагайского водохранилища. Видеоролик девушка выложила в своем Instagram-аккаунте.

За 16 часов ролик собрал несколько тысяч лайков и множество комментариев. Фигуристку похвалили за красивое исполнение, выбор песни и локации.

"Красивое место, красивый танец на льду", "Моя любимая песня", "Мурашки", "Молодец", "Сказочно красиво", "Невероятная Панкратова", - пишут комментаторы.

Казахстанская фигуристка Ксения Панкратова часто снимает завораживающие видеоролики в самых живописных уголках Казахстана.

К примеру, спортсменка станцевала на замерзшем озере Каинды, на льду "Медео", опубликовала видео с катанием на озере Жасыбай в Баянаульском нацпарке. А в декабре 2021 года восхитила Казнет видеороликом с озера Кольсай.

Ксения Панкратова прославилась в 2018 году после публикации видео с катанием на БАО. Однако ролик вызвал неоднозначную реакцию. Фигуристку даже вызвали в полицию, а затем позже показали по Первому каналу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/2007629-skazochno-krasivo-figuristka-voshitila-kazahstantsev-tantsem-na-ldu-pod-pesnyu-batyrhana-shukenova/