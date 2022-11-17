"20 лет на льду": фигуристка Евгения Медведева похвасталась медалями

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева на своей странице в социальных сетях опубликовала фото с медалями, передает NUR.KZ.

Евгения сфотографировалась в купальнике вместе со своими медалями.

"В 3 года я встала на коньки. В свои почти 23 я все так же на льду. Мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь самым любимым делом, которое я ни на что не променяю. 20 лет на льду… Звучит красиво", – написала Медведева в Instagram.

Напомним, что Евгения Медведева дважды серебряный призер Олимпийских игр-2018 (одиночное катание и командные соревнования), также она два раза выигрывала чемпионат мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017).

Сейчас 22-летняя российская фигуристка выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1997692-20-let-nad-ldu-figuristka-evgeniya-medvedeva-pohvastalas-medalyami/