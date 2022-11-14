WADA потребовало от CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года

Камила Валиева. Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало заявление в Спортивный арбитражный суд против РУСАДА и российской фигуристки Камилы Валиевой, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт CAS.

В официальном релизе CAS говорится, что суд зарегистрировал апелляционное заявление WADA и начал арбитражное производство по нему.

Также объясняется, что WADA обратилось в CAS на основании затягивании разрешения дела со стороны РУСАДА и нарушения сроков установленного дедлайна по вынесению решения.

В WADA просят признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наказать ее дисквалификацией на четыре года с обязательным аннулированием всех результатов, показанных Валиевой с момента сдачи допинг-пробы (25 декабря 2021 года).

Напомним, в пробе Валиевой был найден триметазидин. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка успела выступить в командных соревнованиях, выиграв золотую медаль. Затем РУСАДА приняла решение временно отстранить Валиеву от участия в соревнованиях, однако уже на следующий день фигуристка подала апелляцию. CAS принял решение допустить фигуристку к участию в личных соревнованиях - Камила стала четвертой.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1997123-wada-potrebovalo-ot-cas-diskvalifitsirovat-kamilu-valievu-na-chetyre-goda/