"Пляж или горы?": Элизабет Турсынбаева опубликовали снимки с Медеу

Элизабет Турсынбаева. Фото: instagram.com/elizabetkz/

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева на своей странице в Instagram опубликовала ряд снимков с Медеу, задав вопрос своим подписчикам, передает NUR.KZ.

В подписи к фотографиям Турсынбаева обратилась к фолловерам с вопросом: "Пляж или горы?".

Наиболее успешно в карьере Элизабет сложился 2019 год. Она стала второй на чемпионате четырех континентов, выиграла "серебро" на Универсиаде и, наконец, поднялась на вторую ступень пьедестала мирового первенства.

В прошлом году титулованная спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. Сделать это ее вынудила старая травма спины, которую залечить ей так и не удалось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1994939-plyazh-ili-gory-elizabet-tursynbaeva-opublikovali-snimki-s-medeu/