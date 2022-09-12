Фигуристка Туктамышева опубликовала фото с собакой Фиби

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Российская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram поделилась фотографиями со своим питомцем, передает NUR.KZ.

Известная спортсменка выложила серию фотографий вместе со своей собакой по кличке Фиби.

Туктамышева стала чемпионкой мира в 2015-ом. В том же году она выиграла и европейское первенство.

В 2021-ом году Елизавета завершила мировое первенство с серебряной медалью Также в ее активе победа на командном чемпионате мира-2021. В Загребе (2013-й год) она стала обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы.

В марте прошлого года Елизавета Туктамышева появилась на обложке мужского журнала Maxim Russia.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1987355-figuristka-tuktamysheva-opublikovala-foto-s-sobakoy-fibi/