Александра Трусова признана ярчайшей фигуристкой года

Александра Трусова. Фото: instagram.com/avtrusova/

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине россиянка Александра Трусова получила премию WOW Awards-2022 в номинации "ярчайшая фигуристка года", передает NUR.KZ.

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Об этом 17-летняя фигуристка сообщила на своей странице в Instagram.

Напомним, что Александра Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Также она дважды побеждала на юниорских чемпионатах мира (2018, 2019). Становилась бронзовым призером чемпионата мира (2021) и Европы (2020, 2022).

Трусова - первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой ISU (Международный союз конькобежцев) четверные лутц, тулуп и флип.

Не так давно стало известно, что Александра Трусова встречается с российским фигуристом Марком Кондратюком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1971635-aleksandra-trusova-priznana-yarchayshey-figuristkoy-goda/