Фигуристка Виктория Синицина опубликовала фото с отдыха на Мальдивах

Виктория Синицына. Фото: Romain Biard/Icon Sport via Getty Images

Известная российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях, сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.

"Уже два дня я на Мальдивах, и всё это время идёт дождь! Видимо, буду купаться не в море, а под дождём. Но атмосфера тут шикарная. Только ради этого стоит приехать сюда!» — подписала фото российская спортсменка.

Фигуристка активно ведет свой профиль в Instagram. Виктория ежедневно публикуют фото и видео в своих социальных сетях. Сейчас на ее страницу подписаны более 112 тыс. человек.

Синицина является чемпионкой мира 2021 года и двукратной чемпионкой Европы в танцах на льду. Виктория выступает в паре с Никитой Кацалаповым уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1970959-viktoriya-sinitsina-opublikovala-foto-s-otdyha-na-maldivah/